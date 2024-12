Terzotemponapoli.com - Scarlato: “Napoli, un passo falso, non un campanello d’allarme”

Gennaro, ex difensore del, è intervenuto aMagazine Live in onda su Radio Punto Zero. Di seguito quanto affermato.: “Gli azzurri hanno provato a fare la gara”Così l’ex: “Non reputo la sconfitta delun, ma un. Gli azzurri hanno provato a fare la gara, tranne all’inizio del match in cui ha avuto la Lazio il pallino del match. Nel finale c’è stato un errore con una palla persa sulla trequarti e poi Olivera ha sbagliato a non tagliare il campo. Le occasioni ci sono state, anche se non nitide. Lukaku va servito in maniera diversa, con un cross ad uscire dalla trequarti.”Ilpuò vincere le prossime tre gare contro Udinese, Genoa e VeneziaContinua: “Ilpuò vincere le prossime tre gare contro Udinese, Genoa e Venezia per aumentare il bottino.