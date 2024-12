Liberoquotidiano.it - Quasi 400mila diagnosi di tumore in un anno. Ma il 40% dei casi si può evitare

(Adnkronos) - - A Firenze un confronto sull'oncologia del futuro organizzato da Motore Sanità con i massimi esperti su cure innovative e prevenzione- Riduzione del rischio: la strategia chiave nella lotta al fumo di sigaretta- Negli ultimi tempi un avanzamento senza precedenti di terapie e tecnologia, dalle Car-T al Cyberknife- Con la risonanza magnetica tridimensionale una svolta per ilalla prostata che interessa 564mila italiani, con oltre 44mila nuoveogniFirenze, 9 dicembre 2024 - Da una parte, l'aumento deidiche, secondo le stime, sono cresciuti in maniera imponente, con circa 395mila nuovenel 2023 e un incremento di 18.400ogni 12 mesi dal 2020. Dall'altra, un netto miglioramento nell'efficacia della prevenzione e delle cure che, in 13 anni, si stima abbiano permesso dioltre 268mila decessi.