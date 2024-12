Pesca di frodo di angluille | uomo in fuga lascia una mazzacchera sul fiume Sisto

Leggi su Ilfaroonline.it

Terracina, 9 dicembre 2024 – Con l’avvicinarsi del Natale, aumenta il fenomeno delladi, soprattutto nella pianura Pontina, dove le anguille sono una preda ambita ma protetta. Sabato notte, sulnel comune di Terracina, untore diè stato sorpreso mentre tentava di catturare anguille con una tecnica vietata. Alla vista dei controlli, l’si è dato alla, abbandonando sulla riva delunae un secchio pieno di anguille, subito liberate in acqua.La: una tecnica antica, oggi vietataLaè una tecnica ditradizionale utilizzata soprattutto per le anguille. Consiste in una canna di bamboo olunga circa due metri, un filo di nylon robusto, piombi e lombrichi assemblati in una grossa esca. Una volta catturate, le anguille vengono conservate in speciali ombrelli in rete.