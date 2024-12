Dilei.it - Perdite di sangue dopo un rapporto sessuale: perché accade e quando preoccuparsi

Leggi su Dilei.it

Hai notatodiun? Anche se non sempre è segnale di un problema grave, questa situazione può generare preoccupazione e merita attenzione. Rivolgersi al ginecologo per un controllo è fondamentale per comprendere le cause e intervenire, se necessario, in modo finalizzato alla risoluzione del problema. Ledipossono avere origine da diverse aree: l’entrata della vagina, il collo dell’utero o la cervice. A seconda della loro provenienza, possono esserci cause e rimedi differenti; eccoconsultare il proprio ginecologo resta sempre il passo più indicato per analizzare il problema e ricevere un consiglio mirato.Per fare chiarezza su questo argomento, abbiamo fatto alcune domande alla dottoressa Monica Calcagni, ginecologa presso lo Studio Medico Calcagni di Roma.