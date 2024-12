Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della nona giornata di A1. Di Fulvio con il poker, Mario Del Basso continua a dominare

Leggi su Oasport.it

SERIE A1Francesco Lucci: vittoria al photofinish per il De Akker nella difficile sfida alla Vis Nova. Si mette in luce il classe 2001 con tre reti, tra le quali soprattutto quella del pareggio all’ultimo minuto.Francesco Di: in campionato è sicuramente di un paio di livelli fuori quota. Quando decide di alzare i giri diventa difficile per i rivali fermarlo: quattro reti per il fenomeno del Settebello nella sfida al Trieste.Thomas Lo Re: vittoria fondamentale per la Training Academy in casa sull’Ortigia, il mancino classe 2005 sfodera una super performance da tre reti per lanciare i capitolini.Del: l’AN Brescia prosegue il suo cammino immacolato, fatto di nove vittorie in altrettante gare. Il campanoad essere devastante, altre quattro reti nella sfida con l’Onda Forte che fanno 24 in stagione.