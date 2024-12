Secoloditalia.it - Officine del Gelato – Milano

delViale Montenero, 50 – 20135Tel. 02/49453463Sito Internet: www.del.itTipologia: gelateriaPrezzi: coni e coppette 3/4,50€,28€/kg, panna 0,50€Chiusura: maiOFFERTATorna in guida dopo qualche anno di assenza questa gelateria che si trova su Viale Monte Nero, a metà strada tra Porta Romana e Piazza V Giornate. Il tutto nacque negli anni ’50 grazie alla signora Assunta, che preparava gelati e granite rigorosamente a mano, ponendo già allora molta attenzione agli ingredienti utilizzati. Oggi come allora, anche se in una veste completamente diversa, si perseguono questi principi, creando undal gusto sicuramente più contemporaneo, cremoso il giusto e dalla buona palatabilità. Per la nostra pausa golosa abbiamo assaggiato un’ottima Sacher, dove sembrava di mangiare una vera e propria fetta di torta in versione, un eccellente pistacchio dalla nota salata (c’è anche la versione non salata) e una deliziosa mandorla con il sapore del frutto ben in evidenza.