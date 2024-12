Lanazione.it - Neve in Toscana, fino a 40 centimetri in Appennino

Firenze, 9 dicembre 2024 – Lacontinua a cadere in. Dopo le precipitazioni di domenica, anche oggi il Lamma segnala abbondanti nevicate sui rilievi appenninici, con accumulia 30-40oltre i mille metri di quota.(debole) anche sull'Amiata oltre i 1000-1100 metri. Le splendide immagini dellainNevicate consistenti (20-30) anche a quote inferiori ai 1000 metri, soprattutto al confine con l'Emilia Romagna. Lacontinuerà a cadere sui rilievi appenninici a quote comprese tra i 600 e i 900 metria martedì mattina. A seguire le previsioni indicano una attenuazione dei fenomeni. Campo Catino, Vagli Sul resto dellapiogge sparse, intermittenti, in esaurimento. Venti a tratti moderati di Grecale e massime in pianura entro i 10 °C.