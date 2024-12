Terzotemponapoli.com - Modugno: “Conte non fa drammi, ma il club deve ritrovarsi”

Il giornalista di Sky, Francesco, intervenendo a Radio Marte durante il programma Marte Sport Live, ha offerto un’analisi dettagliata del momento delicato del Napoli. Due sconfitte in quattro giorni hanno acceso i riflettori sulla gestione di Antonio, portando con sé i primi segni di malumore tra i tifosi.Unesperto e consapevoleha sottolineato come l’allenatore azzurro abbia affrontato la situazione con la calma e la consapevolezza di un uomo di calcio navigato. Dopo il ko, il tecnico ha scelto di mantenere la fiducia nel gruppo, evitando reazioni eccessive e gestendo con equilibrio le tensioni emerse durante il match. “Non ha buttato il bambino con l’acqua sporca”, ha spiegato, riferendosi alla necessità di non lasciarsi travolgere dall’onda emotiva negativa.