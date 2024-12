Anteprima24.it - Legambiente Avellino: al via l’Albero Sospeso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiQuest’anno,lancia una nuova iniziativa che unisce la bellezza del Natale alla creazione di nuove aree verdi nel territorio. “Albero” è il nome del progetto pensato per chi ha scelto di acquistare un vero albero di Natale e dopo le feste non sa cosa farne.Dopo il periodo natalizio sarà infatti possibile consegnareusato per addobbare a festa le stanze e i locali presso il museo irpino delle radici aumentate M.I.R.A., sito in via Antonio De Curtis a Mercogliano.poi si occuperà, insieme a un team di esperti del settore agronomico, di individuare le migliori aree dove sistemare questi alberi e dare così loro nuova vita.L’obiettivo è restituire alla natura la bellezza che ci ha regalato per tutta la stagione natalizia e sensibilizzare i cittadini e le cittadine a un uso più consapevole delle risorse che ci circondano.