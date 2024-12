Amica.it - Le redini vanno a Julian Klausner, lo stilista belga 33enne

è il nuovo direttore creativo di Dries Van Noten. A sei mesi dall’addio dellofondatore, a prendere ledella maison è ufficialmente il suo ex braccio destro: il designer che ha lavorato a suo fianco sulle collezioni donna dal 2018. Una scelta di continuità che accoglie pure il plauso di Van Noten: «Ho totale fiducia nella creatività e nella visione di. Non è solo un designer di talento, ma anche la persona giusta per prendere il mo posto», ha commentato. «La sua profonda comprensione del brand e dei suoi valori garantirà una transizione senza strappi e un futuro luminoso per la Maison».Chi è, classe 1991, il nuovo direttore creativo si è diplomato nel 2016 alla scuola di visual art di Bruxelles, La Cambre.