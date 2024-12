Gqitalia.it - L'adidas Gazelle Indoor Core Black è una sneaker entry-level davvero affidabile

Lesonoessenziali. In un universo disaturo e pieno di proposte, in cui ogni settimana viene letteralmente presentata l'ultima novità, a volte hai bisogno di un paio di scarpe semplici. Se non ti interessano dettagli come la placcatura in carbonio, le tasche portaoggetti e le punte Tabi, questa è la calzatura che manca nella tua collezione.Per tornare alle origini nel miglior modo possibile, questapresenta una tomaia in pelleed è completata da pannelli in pelle scamosciata abbinati sulla parte anteriore e posteriore. È unamolto pulita, facile da indossare e, se non l'hai ancora notato, si tratta di una combinazione di colori classica che ha debuttato originariamente sulle Samba OG.