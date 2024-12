Ilfattoquotidiano.it - Insultata, minacciata e picchiata dal figlio 17enne: donna viene salvata dai suoi cani

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unadi Porto Empedocle, provincia di Agrigento, è stata vittima di diverse brutali aggressioni da parte del, che l’avrebbee colpita ripetutamente con schiaffi, calci e pugni. Il giovane, in uno degli episodi, avrebbe inoltre trascinato la madre nel fango per i capelli. A seguito di queste gravi accuse, l’adolescente è stato arrestato e trasferito in carcere, con l’accusa di aver aggredito sia lache i poliziotti intervenuti per proteggerla.Secondo quanto riportato da Agrigento Notizie, l’aggressione non sarebbe stata un episodio isolato, ma parte di una serie di attacchi iniziati la sera precedente. Labrutalmente per ben tre volte in poche ore, sarebbe riuscita a evitare conseguenze ancora più gravi grazie ai, che si sarebbero scagliati contro ilcostringendolo a interrompere il pestaggio e a fuggire.