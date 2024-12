Ilrestodelcarlino.it - Incendio in una palazzina a Corridonia: intervento dei vigili del fuoco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Attimi di paura aquando unè divampato in una, formata da quattro appartamenti, al civico 55 di viale Trieste. Erano passate da poco le 18 quando le persone che erano all’interno di due abitazioni sono uscite fuori per allertare i soccorsi. Le fiamme si sarebbero sprigionate da un terzo appartamento. Sono intervenuti idelcon due squadre al completo: una da Macerata, questa con un’autoscala, e l’altra da Tolentino insieme con un’autobotte da Civitanova. Ancora da accertare le cause, ma stando ad una prima ricostruzione sembrerebbe che le fiamme siano partite dall’appartamento al piano terra dopodiché il fumo ha invaso altri due locali vicini. Diversi i residenti in strada che hanno assistito con apprensione allo spegnimento e qualcuno ha raccontato di aver sentito un forte boato provenire dall’edificio, prima che le fiamme, ben visibili anche da fuori le finestre, creassero degli ingenti danni alla struttura.