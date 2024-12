Ilgiorno.it - Immobili confiscati: avviso del Comune per co-housing senior e adulti fragili

, ilha pubblicato unpubblico per l’assegnazione, in concessione d’uso gratuito. L’oggetto della procedura è l’attivazione di una progettualità sociale di co-o di co-perda svilupparsi all’interno di trecomunalialla criminalità organizzata che si trovano in via Cavour 3, in via Sant’Adele 2 e in via Cavour 74. La progettualità proposta dovrà essere sviluppata per una durata minima di 10 anni, al fine di garantire stabilità e continuità progettuale. Le domande vanno presentate entro il 17 dicembre. Gli enti possono partecipare in forma singola o quale capofila di associazioni temporanee di scopo (Ats) o associazioni temporanee di impresa (Ati) già costituite o da costituirsi entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione.