Iodonna.it - Il virologo interviene a "Che tempo che fa" sulla misteriosa malattia che ha causato decine di morti nel Paese africano

Una, proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, ha destato preoccupazione in tutto il mondo. Un alto tasso di mortalità, soprattutto tra i bambini, e sintomi simili all’influenza hanno allertato le autorità sanitarie internazionali. In Italia, un caso sospetto registrato a Lucca ha spinto a un’attenta sorveglianza. Ma cosa sta realmente accadendo? IlRoberto Burioni, intervenuto a Cheche fa, sul Nove, ha cercato di fare chiarezza, rassicurando sul fatto che, per ora, non c’è motivo di preoccupazione. Virus sinciziale, Covid e influenza nei bambini: i consigli dei pediatri guarda le foto Roberto Burioni: «No ad allarmismi, cautela è fondamentale»Il professor Roberto Burioni ha spiegato che al momento sono scarsissime le informazioni che arrivano dalla Repubblica Democratica del Congo.