Lanazione.it - Il “nostro” monte bianco: Amiata, ecco la neve

Leggi su Lanazione.it

, 9 dicembre 2024 – Il maltempo si è abbattuto sule questo ha voluto dire una discreta nevicata. “L’Immacolata ci ha fatto un bel regalo – ha detto Luciano Porcelloni, vicepresidente di Isa Impianti –. Forse il merito anche alla Danza Propiziatoria per ladi quest’estate ci ha messo il suo”! Anche se ancora lo strato nevoso non è sufficiente per poter aprire gli impianti e piste, il vedere tutto imbiancato suscita ottimismo e speranza che, almeno quest’anno, non si ripetano le condizioni della passata stagione. Le splendide immagini dellain Toscana E poi Porcelloni spiega lo stato dell’arte della seggiovia Le Macinaie: in caso sisi potrebbe partire con le prime aperture venerdì 19. “Dopo la fine dell’impalmatura della fune portante e traente della seggiovia e l’interruzione dei lavori fino alla prossima primavera, così da permetterne il suo utilizzo durante la stagione invernale – dice Porcelloni –, ad oggi, le sedie della seggiovia Macinaie sono state quasi tutte rimontate.