I jihadisti di Hayat Tahrir al Sham (Hts) con una sorta di guerra lampo hanno conquistando, costringendo il presidenteal-a fuggire dallae scappare in Russia, dove Putin gli ha offerto asilo politico.La presa di, dopo le vittorie schiaccianti ad Aleppo, Hama e Homs, sono entrati nella notte praticamente senza colpo ferire a, dove l’esercito del presidenteha alzato subito bandiera bianca. Sui social sono stati mostrati video dove i soldati dell’esercitono si spogliavano delle loro divise, abbandonando i check-point e dando di fatto il via libera ai, scene che si erano già viste in altre città nei giorni precedenti.L’esercitono è composto principalmente da soldati volontari sottopagati e, quando hanno visto che il loro leader era inverso la Russia, non hanno ritenuto necessario sacrificare la loro vita per un presidente che prima di loro aveva alzato bandiera bianca.