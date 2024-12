Ilnapolista.it - I fondi vogliono lo sci mondiale: la Federazione rifiuta 400 milioni e gli atleti si arrabbiano (anche Goggia e Brignone)

Si chiama “Progetto snow”. E’ nell’oggetto della lettera Strettamente confidenziale” ricevuta il 30 novembre da Johan Eliasch, presidente dell’Associazionesci e snowboard, la Fis. Non è più così confidenziale perché ne scrive la Süddeutsche Zeitung.“La Fis che da quasi due anni cerca disperatamente di convincere le sue associazioni nazionali ad un nuovo modello di marketing che dovrebbe portare più soldi, all’improvviso si è trovata sul tavolo un’offerta potenzialmente molto redditizia: 400di euro in anticipo, più la prospettiva di enormi incassi nei prossimi anni”. “Un’offerta che non puòre”, secondo il giornale tedesco. Fatta da “uno degli investitori più grandi e rispettati al mondo nel settore del private equity: il fondo CVC. Un grandissimo antipasto che farebbe leccarsi le dita molti sportivi”.