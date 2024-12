Lettera43.it - Golden Globes 2025, tutte le nomination: ci sono Vermiglio e Challengers

Inizia il conto alla rovescia per i. Gli attori Mindy Kaling e Morris Chestnut hanno annunciato in diretta streaming leper l’82esima edizione, in programma il 5 gennaio. L’Italia può sognare condi Maura Delpero, candidato fra i migliori film internazionali. Se la vedrà con Emilia Pérez, fra i grandi favoriti. Fra i migliori drama c’è il biopic su Bob Dylan assieme a Dune – Parte 2. Tra le comedy spiccano Anora edi Luca Guadagnino. La cerimonia si terrà quando in Italia saranno le ore 2 della notte fra 5 e 6 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles con la conduzione di Nikki Glaser. Nell’81esima edizione il dominatore era stato Oppenheimer, poi vincitore dell’Oscar per il miglior film, con cinque statuette. Iinfatti rappresentano spesso un ottimo indizio per intuire in anticipo i potenziali vincitori per l’Academy.