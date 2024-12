Ilfattoquotidiano.it - Golden Globe 2025, tutte le nomination: da Isabella Rossellini a Luca Guadagnino, ecco i film in lizza

L’Italia si prepara a brillare ai. Tra i candidati annunciati per la prestigiosa cerimonia che si terrà il 5 gennaio a Los Angeles, figuranoe il“Vermiglio” di Maura Delpero.“Vermiglio“, acclamato alla Mostra del Cinema di Venezia con il Leone d’Argento – Gran premio della giuria, è in corsa per il premio come Migliorin lingua non inglese. La pellicola di Maura Delpero, selezionata anche come candidato italiano agli Oscar, se la vedrà con giganti del calibro di “Emilia Perez”, “All We Imagine as Light” e “The Girl with the Needle”., regista di “Challengers“, è in gara nella categoria Migliorcommedia o musical: il, con Zendaya e Josh O’Connor, si scontrerà con pellicole come “Anora”, “A Real Pain” e “The Substance“.