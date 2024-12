Romadailynews.it - Giubileo 2025, Nanni: “Molte opere resteranno a Roma come eredità”

In vista del, pronte nuove infrastrutture e interventi per la Capitale.si prepara alcon una serie di interventi che lasceranno un’importantealla città. Dario, consigliere comunale e presidente della Commissione, ha fatto il punto sui lavori in corso durante una riunione con il Sindaco Roberto Gualtieri, in qualità di Commissario Straordinario per l’evento.“Nei prossimi giorni inaugureremosignificative,Piazza Pia e il Sottovia il 23 dicembre, Piazza dei Cinquecento il 30 dicembre, Piazza della Repubblica il 22, Piazza Risorgimento il 20, Piazza San Giovanni il 28 e Via Ottaviano l’11”, ha dichiarato. Tra lefuture, sono previsti anche il nuovo Ponte di Ferro, l’area eventi di Tor Vergata e i sei Parchi di Affaccio sul Tevere.