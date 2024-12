Feedpress.me - Evade dai domiciliari e accoltella la ex in un supermercato: "Aveva giurato di ammazzarla"

Leggi su Feedpress.me

È stato rintracciato e bloccato a Stradella , in provincia di Pavia, Said Cherrah, il 26enne marocchino accusato di averto più volte alla schiena la sua ex compagna nel parcheggio del centro commerciale Gran Giussano, in via Prealpi . L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per una precedente aggressione con l'acido nel novembre 2023 a Erba (Como), era evaso dagli arresti..