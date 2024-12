Lanazione.it - Esce dalla discoteca e si accascia a terra: mistero sulla morte di un 22enne

Roma, 9 dicembre 2024 – Tragico epilogo di una serata tra amici a Roma: undi Baschi (Terni) si èto in strada sul marciapiede a pochi metridove aveva trascorso la serata. Nicola Sganappa è morto a 22 anni dopo essere stato trovato in strada in condizioni disperate. È accaduto intorno alle 3 di ieri (8 dicembre) in viale Civiltà del Lavoro all'Eur. A dare l'allarme un vigilante che ha contattato il numero d'emergenza 112. Sul posto il 118 e la polizia. Il personale sanitario ha tentato per oltre 40 minuti le manovre di rianimazione ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. A quanto ricostruito, Nicola era stato inassieme ad altri amici. La comitiva era arrivata da Terni in treno alla stazione Tiburtina per trascorrere la serata nel noto locale.