Endless Love anticipazioni dal 9 al 14 dicembre 2024 | Galip cerca di uccidere Leyla

©US MediasetGrosso pericolo perAcemzade nei prossimi episodi di. Deciso a fare di tutto per evitare che la donna lo denuncia alla polizia per aver sepolto, trent’anni prima, dei rifiuti radioattivi in un territorio di sua proprietà,dà ordine ad un sicario di assassinare. E così la donna viene gravemente ferita. Brutte notizie anche per Zeynep. La dizi turca è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata, e il sabato alle 14.45. Ecco le.Lunedì 9: Hakan lascia Zeynep sull’altareIl matrimonio di Zeynep e Hakan sta per essere celebrato, ma le cose non vanno come previsto. Con grande sgomento generale, il lieto fine tanto atteso viene cancellato da minacce e rivelazioni sconvolgenti che avranno gravi conseguenze sulla famiglia Soydere.