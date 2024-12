Napolipiu.com - De Laurentiis prepara il primo colpo di gennaio, Conte ha detto sì

Il presidente azzurro ha individuato nel centrocampista dell'Empoli il rinforzo per gennaio. La valutazione si aggira sui 20 milioni. Il Napoli è pronto a muoversi sul mercato di gennaio con le idee chiare. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato in Jacopo Fazzini il primo obiettivo per rinforzare la rosa azzurra. Il giovane talento dell'Empoli, classe 2003, è finito nel mirino del club partenopeo che starebbe preparando un'offensiva concreta. "De Laurentiis vuole Fazzini. L'assalto al talento dell'Empoli è costante", rivela il quotidiano napoletano, "il centrocampista di 21 anni viene valutato attorno ai 20 milioni ed è uno dei colpi di gennaio che ha anche l'ok di Antonio Conte".