Ilfoglio.it - Cosa sappiamo della nuova epidemia che si è diffusa in Congo

Leggi su Ilfoglio.it

Nella provincia di Kwango, nella Repubblica Democratica del, è in corso un’di una malattia non ancora identificata che ha colpito gravemente la zona sanitaria di Panzi. Tra il 24 ottobre e il 5 dicembre 2024, secondo l’Organizzazione MondialeSanità (OMS), sono stati segnalati 406 casi, di cui 31 mortali. La malattia si manifesta con sintomi quali febbre, mal di testa, tosse, rinorrea e dolori muscolari. La popolazione più colpita comprende principalmente bambini sotto i cinque anni e persone in stato di grave malnutrizione, rendendo l’ancora più preoccupante per la vulnerabilità delle comunità coinvolte. Un elemento fondamentale che complica la comprensione e la gestione di questaè la mancanza di dati completi e dettagliati. Dal punto di vista clinico, non sono ancora disponibili informazioni approfondite sulle caratteristiche biologiche e fisiopatologichemalattia.