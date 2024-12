Napolipiu.com - Conte: “Nessun problema in attacco. Ai miei calciatori ho detto una cosa”

: “in. Aihouna”">Il tecnico azzurro dopo il ko con la Lazio assolve il reparto avanzato.Antonioha analizzato in conferenza stampa la sconfitta del Napoli contro la Lazio di Marco Baroni.Il tecnico azzurro ha tracciato la via: “Non è questione di dire che la chiave è l’, lo facciamo in undici così come difendiamo in maniera totale. La partita conferma che quello per cui stiamo lavorando è la strada giusta, sono convinto perché vogliamo essere una squadra mai passiva, che aggredisce gli avversari, che cerca di avere il pallone”.Sul gioco offensivo,sottolinea: “Nell’ultimo terzo di campo potevamo fare molto meglio: ci stiamo lavorando tanto, l’ultimo terzo è quello che sposta gli equilibri con un dribbling, un cross, l’alla porta ed il gesto del talento di qualità.