Ilrestodelcarlino.it - Clara spa: aperto il bando per operatori porta a porta nei Servizi Ambientali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sulle Società Trasparente dispa è pubblicato da ieri ildi Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di personale a tempo determinato e pieno nel profilo professionale di operatore/operatrice– area conduzione -– livello 3°b – Ccnl deiUtilitalia. Tra i requisiti richiesti, il possesso della patente valida di guida di categoria C o superiore e di Carta di qualificazione del conducente (CQC) e la disponibilità a lavorare in turno notturno, domenicale e festivo. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del 19 dicembre 2024. Ilè raggiungibile dalla sezione News del sito www.mbiente.it.