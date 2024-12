Lopinionista.it - “Ci sono anch’io!”, il libro di Concezio Del Principio

È uscito quest’anno per SetArt il nuovodiDel, dal titolo “Ci!”, un’opera profondamente personale che racconta la sua esperienza di padre di Daniele, un ragazzo affetto da una grave forma di autismo. Il, dedicato a Daniele, esplora le difficoltà, le sfide quotidiane e la determinazione di una famiglia che affronta con amore e resilienza una situazione di grande difficoltà. Delesplora il tema della disabilità dal punto di vista di un genitore, affrontando con sincerità il dolore e la confusione iniziali, ma anche la consapevolezza che un figlio “speciale” è una risorsa preziosa. Il racconto si concentra sull’evoluzione emotiva del genitore e sull’importanza di vivere ogni giorno con un amore che va oltre le difficoltà quotidiane. Come afferma l’autore:“Un genitore non si aspetta mai che, tra le tante cose che la vita gli riserva, possa esserci l’eventualità che nasca un figlio con problemi; non l’annovera tra le possibilità perché il suo cuore non la contempla.