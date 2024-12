Dilei.it - Che tempo che fa, le pagelle dell’8 dicembre: Luisa Ranieri perfetta (10), Sting non delude (9)

Leggi su Dilei.it

Non ci esistono festività che tengano. Quando si tratta di andare in onda, Fabio Fazio nonle aspettative dei telespettatori. E così, Cheche fa non ha saltato un turno ed è stato trasmesso comunque nella serata. Tantissimi gli ospiti, tra cuiche è una vecchia conoscenza della trasmissione, mentreha fatto ritorno confermando tutta la sua grazia. L’attrice partenopea ha parlato della sua nuova fatica cinematografica con Ferzan Ozpetek in Diamanti, senza dimenticare gli ultimi tre anni della sua carriera che ha dichiarato essere stati particolarmente intensi. Ma che cos’è successo a Cheche fa?impeccabile, voto: 10I suoi occhi brillano di luce propria: inconfondibile.è tornata a Cheche fa per raccontare dell’ultimo film in cui è stata diretta da Ferzan Ozpetek e che ha condiviso con altre attrici, tra cui anche Mara Venier.