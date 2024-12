Lapresse.it - Champions League, martedì Atalanta-Real Madrid: dove vederla in tv

Leggi su Lapresse.it

Dopo aver conquistato il primo posto in solitaria nella classifica di Serie A, l’è attesada uno scontro di lusso in: ilarriva a Bergamo per la sesta giornata della fase a gironi. La partita si giocherà alle 21. La classifica diImbattuta con solo un gol subito in cinque partite (tre vittorie e i pareggi contro Celtic e Arsenal), l’arriva al match contro i Blancos in piena zona playoff, forte del suo quinto posto con 12 punti, a -1 dall’Inter seconda e -4 dal Liverpool capolista a punteggio pieno. Molto più in difficoltà il, che con soli sei punti in totale è al 24esimo posto, l’ultimo utile per non venire eliminata al primo turno. Per la squadra di Carlo Ancelotti, campione in carica della maggiore coppa europea, quella con la Dea è quasi una partita da dentro-fuori, e una sconfitta complicherebbe decisamente i loro piani.