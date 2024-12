Baseball Mlb | contratto record per Soto 765 milioni in 15 anni con i Mets

Leggi su Sportface.it

per JuanIl 26enne dominicano ha firmato per i New Yorkilpiù oneroso di sempre, impegnandosi per 15alla cifradi 765di dollari, quasi 725di euro. Superati i 700per 10che il giapponese Shohei Ohtani aveva firmato l’anno scorso con i Los Angeles Dodgers. Secondo quanto afferma ‘Espn’, l’accordo sottoscritto danon prevede dilazioni di pagamento come quello di Ohtani e prevede clausole che potrebbero portarlo a guadagnare oltre 800di dollari., Mlb:per, 765in 15con iSPORTFACE.IT.