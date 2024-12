Universalmovies.it - Ballerina | Uno special look dal CCXP di San Paolo

Come da promessa, Lionsgate ha sfruttato il– Comic Con Experience di Sanper promuovere From the World of John Wick:.Dopo l’annuncio avvenuto nei giorni precedenti (il nostro articolo a questo indirizzo), la Lionsgate ha deliziato i presenti alcon unodal film che andrà ad introdurre nuovi elementi – ed una nuova eroina – dal franchise di successo John Wick. Sul palco si sono avvicendati, tra gli altri, la protagonista di“Ana de Armas” ed il regista Lee Wiseman.Ana de Armas takes center stage in thisextendedat #Movie – in theaters June 6. pic.twitter.com/3LXvk2FAj8—(@movie) December 8, 2024Note di ProduzioneFrom the World of John Wick:è stato diretto da Lee Wiseman, con Shay Hatten (John Wick: Capitolo 3) in cabina di sceneggiatura.