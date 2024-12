Lapresse.it - Ballando con le stelle 2024, caso Mariotto ma è boom ascolti

Iltiene banco a ‘con le’. Dopo lo stop forzato di sabato scorso, in cui Milly Carlucci era impegnata nella prima della Scala, il programma torna sabato prossimo con la semifinale di un’edizione tra le più belle dal punto di vista tecnico, seppure come ogni anno sono le polemiche tra giudici e concorrenti a monopolizzare la scena. Del resto pubblico e critica ci sono abituati: Morgan, Alba Parietti, Iva Zanicchi, Enrico Montesano sono solo alcuni precedenti dei casi Madonia e Bruganelli scoppiati quest’anno con Selvaggia Lucarelli. Ma è Guillermoche ha superato pure la sua collega in giuria. Durante l’esibizione in diretta della ballerina per una notte Amanda Lear,si è lanciato in pista in un balletto più comico che artistico con tanto di inchino finale ai piedi del corpo di ballo e la sua mano galeotta ha finito per toccare le parti intime di uno dei ballerini.