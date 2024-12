Agi.it - Auto sbanda e si schianta contro un albero, 2 morti nel Foggiano

Leggi su Agi.it

AGI - Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto ieri notte sulla strada provinciale 24 tra San Severo e Foggia. Secondo la prima ricostruzione le due vittime erano a bordo di una Merdedes quando, per cause ancora da accertare, il mezzo hato finendoun. Sul luogo dell'incidente oltre a Vigili del fuoco e carabinieri è giunto anche il personale del 118 ma per i due non c'è stato nulla da fare.