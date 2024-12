Lanazione.it - Ancora notte fonda per il Viaccia. Sconfitta in casa, presi quattro gol

1 Lampo Meridien 4: Cecconi, Michelozzi, Bashkimi, Sforzi, Torcasso, Ferroni, Ridolfi, Bartolozzi, Tomberli, Rozzi, Virdo. A disp.: Oliva, Nocentini, Baldi, Varago, Aiello, Hisely, Querci, Vannucci. All. Giugni. LAMPO MERIDIEN: Bartolozzi, Simi, Boghean, Di Vito, Benassi, Del Sorbo, Chianese, Viti, Pirone, Vitolo, Bitep. A disp.: Lusha, Bargellini, Ferrucci, Zingarello, Febbe, Ferrucci, Fattorini, Mercugliano, Bicchieri. All. Magrini. Arbitro:le di Siena. Reti: 7’ (aut.) Torcasso, 30’ Rozzi, 45’ e 60’ Pirone, 70’ Mercugliano. E’in. I ragazzi di mister Giugni incassano un’altra, stavolta per 4-1 contro la Lampo Meridien, e rimangono fanalino di coda del girone A di Promozione con soli 5 punti, tre lunghezze da recuperare sul penultimo posto occupato dal Monsummano e otto sul terzultimo del Marginone 2000.