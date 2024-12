Allacci abusivi rifiuti speciali e lavoro nero | denunciata l’amministratrice di un’attività commerciale

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 9 dicembre 2024- I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, con il supporto dei Carabinieri dell’8°Reggimento Lazio, del Gruppo Carabinieri Forestali di Roma e del Nucleo Ispettorato del, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nel quartiere Alessandrino, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia, e innalzare i livelli di sicurezza reale e percepita dai cittadini, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato 5 persone alla Procura della Repubblica: una 64enne, amministratrice didi via della Bella Villa, gravemente indiziata di furto di energia elettrica e gestione illecita di, in quanto i militari hanno accertato che la sua attività era alimentata da energia elettrica medianteo abusivo alla rete pubblica di illuminazione ed erano presentinon autorizzati e non trattati correttamente, nel corso delle verifiche i militari hanno anche sanzionato in via amministrativa la donna, per violazioni in materia di “”, “omessa redazione del documento valutazione rischi” e “obblighi del datore diper il rischio da elettricità” in quanto è stato identificato all’interno dell’attività un lavoratore irregolare e riscontrata l’omessa attuazione di obblighi in materia di, con sospensione dell’attività imprenditoriale e per “omessa tenuta del registro carico e scarico”, pertanto è stata multata per un totale complessivo di quasi 19.