Zonawrestling.net - WWE: Jey Uso e Sami Zayn brillano alla Big 12, ma Drew McIntyre si prende la scena online

Leggi su Zonawrestling.net

La Big 12 Championship Game non è stata solo una questione di football; è diventata una piattaforma per le Superstar WWE, Jey Uso e, che hanno portato il loro unico stile di intrattenimento. Ma ci ha pensatoa rubare lacon un commento pungente che ha fatto parlare i fan. La serata è iniziatagrande con l’apparizione a sorpresa di Jey eall’AT&T Stadium di Arlington, Texas. Mentre la loro presenza ha divertito i fan e portato energia in stile WWEpartita,non ha perso l’occasione per dire la sua. Rispondendo all’account ufficiale della Big 12 su X, che aveva condiviso le foto di Jey eall’evento,ha lanciato una frecciatina tagliente: “Fonti affidabili mi hanno detto che i giocatori dicevano ‘non è un po’ troppo grande per essere un bambino Make-A-Wish?’”Reliable sources told me the players were saying “ain’t he little old to be a Make-A-Wish kid?”(Per Fightful)(@DWWE) December 7, 2024 I fan hanno reagito immediatamente: alcuni hanno trovato il commento diesilarante, mentre altri lo hanno criticato per essere andato troppo oltre.