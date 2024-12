Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2024 ore 09:30

DELL’8 DICEMBREORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA;CIRCONE CHE AL MOMENTO E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI;PASSIAMO ALL’ALLERTA METEO DELLA: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL TERRITORIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO;E PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE NAVE ODIERNE PONZA-FORMIA DELLE ORE 10.00, FORMIA-PONZA DELLE 14.