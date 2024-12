Ilfattoquotidiano.it - Una pelle nuova per i bambini farfalla: lo studio del Bambino Gesù con la terapia genica

Una possibilità futura di cura per i “”, chiamati così a causa di una malattia rara che rende la loroestremamente fragile. È infatti partito all’Ospedale Pediatricounopreclinico che prevede un trapianto digeneticamente modificata con l’obiettivo di curare l’epidermolisi bollosa distrofica recessiva. Ad annunciarlo è stato l’ospedale pediatrico romano, alla vigilia della 19esima edizione delle giornate dedicate alle malattie rare in dermatologia pediatrica.Le Epidermolisi Bollose sono un gruppo di malattie genetiche della cute rare, caratterizzate da una estrema fragilità dellae delle mucose, con formazione di bolle in seguito anche a traumi di piccola entità. La malattia, che si manifesta fin dalla nascita, causa anche numerose complicanze a carico di quasi tutti gli organi con limitazioni funzionali e riducendo significativamente l’aspettativa di vita.