Movieplayer.it - The Sticky, Margo Martindale e il cast: "La nostra serie è unica. E non chiamatela commedia"

Leggi su Movieplayer.it

Lo humour, l'orgoglio canadese e l'essere sempre sopra le righe., Chris Diamantopoulos e Guillaume Cyr raccontano laPrime Video. The- Il grande furto è una tragiin sei episodi che rinfresca il catalogo di Prime Video con una storia che sembra troppo assurda per essere vera, e invece lo è: il furto per milioni di dollari di sciroppo d'acero canadese dalle riserve naturali del Quebec avvenuto nel 2012. Il colpo impossibile viene ordito nientemeno che da tre sottostimati rappresentanti della classe operaia che vogliono una sorta di rivendicazione per se stessi e per la proprie famiglie, a cui vogliono dimostrare di poter farcela. Abbiamo chiacchierato su Zoom coi loro interpreti per farci raccontare come si fa a .