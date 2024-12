Ilgiorno.it - Taxi volanti a Milano? Forse nel 2027, entro le Olimpiadi non s’ha da fare

– A confermarlo, ora, è Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa: “Non è escluso che per leInvernali die Cortina si possaqualche piccolo test, ma sicuramente l’entrata in funzione non sarà quella che ci auspicavamo”. Parole scandite nel corso dell’ultima seduta congiunta delle Commissioni Mobilità e Partecipate del Consiglio comunale e che ufficializzano quanto riportato su queste pagine nei mesi scorsi: i vertiporti e i grandi droni per il trasporto persone non entreranno in servizio in occasione delleInvernali del 2026, come si prevedeva in origine. Le corse non potranno partire prima del. Per l’evento a cinque cerchi, come ammesso da Brunini, potrà essere effettuato qualche test ma nulla di più.