Anteprima24.it - SERIE C/ Trapani-Benevento, segui la diretta testuale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto(24) e(34) si affrontano al “Provinciale” nel diciottesimo turno di campionato. In palio punti importanti con i giallorossi che in caso di un blitz sarebbero campioni d’inverno con un turno di anticipo. La squadra di mister Auteri è in vetta alla classifica a +3 sull’Audace Cerignola, fermata ieri sull’1-1 dal Team Altamura.FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): Seculin; Celiento, Malomo, Silvestri; Ciotti, Karic, Carraro, Carriero, Benedetti; Fall, Lescano. A disp.: Ujkaj, D’Aniello, Gelli, Sabatino, Spini, Martina, Marino, Crimi, Kanoute, Bifulco, Udoh. All.: Salvatore Aronica(4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Meccariello, Ferrara; Talia, Viviani; Lamesta; Acampora, Simonetti; Manconi. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Viscardi, Sena, Veltri, Capellini, Tosca, Agazzi, Prisco, Borello, Carfora, Starita, Perlingieri, Lanini.