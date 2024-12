Terzotemponapoli.com - Scudetto, Di Gennaro: “L’Atalanta può concorrere”

La corsa per lo, o, almeno, la lotta per il primo posto è davvero interessante. In sette punti, al momento, ben sei squadre. Momentaneamente al comando del campionato troviamoreduce dalla vittoria interna contro il Milan. I bergamaschi, a 34 punti, aspettano il risultato del Napoli. Gli uomini di Conte, dopo tre giorni, ritrovano la Lazio di Baroni. Giovedì sera non c’è stata partita: il secco 3-1 ha fatto capire al tecnico salentino che non esistono seconde linee. Gli azzurri possono affidarsi a 13/14 interpreti. E stasera si presuppone che la musica cambierà.Atalanta, Di: “La vittoria in Europa League ha dato consapevolezza”Nel corso dell’intervista concessa all’edizione milanese de La Stampa, l’ex centrocampista del Verona Antonio Diha commentato la lotta per loe sepuò: “Assolutamente sì, perché parliamo di una squadra completa, a cui manca ancora Scamacca, che ha saputo consolidarsi nel tempo e che ha acquistato con la vittoria dell’Europa League quella consapevolezza che le potrà permettere di lottare sino alla fine“.