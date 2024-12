Ilgiorno.it - Rigenerazione urbana a Morazzone: inaugurata la nuova Sala Mazzucchelli

Leggi su Ilgiorno.it

Unapolivalente. Ma c’è molto di più dietro l’inaugurazione dello spazio rinnovato di, avvenuta nel giorno del patrono Sant’Ambrogio. La novità rientra infatti in un più ampio piano didel centro storico iniziato una decina d’anni fa. Era il 2015 quando il Fondo ambiente italiano riceveva in lascito ereditario da Maria Luisa Macchi la sua casa situata di fianco alla chiesa, nella piazza principale del paese. Iniziava così una collaborazione tra il Fai, l’amministrazione comunale allora guidata da Matteo Bianchi e Regione Lombardia. Un lavoro di rete che portava poi a un accordo di programma a cui si aggiungeva la Provincia di Varese. L’obiettivo era combattere il rischio di spopolamento che minaccia molti borghi come, puntando sulla cultura.