Nerdpool.it - Reacher 3 – Ecco il primo trailer e la data di uscita!

La nuova stagione diè finalmente all’orizzonte. La serie di successo Prime Video è stata rinnovata per la terza stagione prima ancora che la seconda andasse in onda all’inizio di quest’anno, consentendo di avviare rapidamente la produzione di nuovi episodi e di limitare l’intervallo tra le stagioni. Infatti, è passato poco meno di un anno dalla seconda stagione e ora la terza è alle porte. Grazie a un nuovo teaserdi Amazon, ora sappiamo esattamente quando aspettarci nuovi episodi di.Sabato sera è stato mostrato ilfilmato dei nuovi episodi diin unche non solo anticipa l’azione che ci aspetta, ma rivela anche ladidei prossimi episodi. Secondo il teaser, la terza stagione disarà trasmessa in anteprima su Prime Video il 20 febbraio.