Si accascia al suolo durante la serata in discoteca muore 29enne

discoteca Paradise di Montereale Valcellina. L'uomo, 29 anni, stava passando la serata con alcuni amici nel locale notturno. Verso le due di notte è uscito nel giardino della proprietà e si è. Pordenonetoday.it - Si accascia al suolo durante la serata in discoteca: muore 29enne Leggi su Pordenonetoday.it Un militare statunitense della base Usaf di Aviano è morto nella notte tra il 24 e il 25 aprile allaParadise di Montereale Valcellina. L'uomo, 29 anni, stava passando lacon alcuni amici nel locale notturno. Verso le due di notte è uscito nel giardino della proprietà e si è.

Si accascia al suolo durante la serata in discoteca: muore 29enne - Un militare statunitense della base Usaf di Aviano è morto nella notte tra il 24 e il 25 aprile alla discoteca Paradise di Montereale Valcellina. L'uomo, 29 anni, stava passando la serata con alcuni amici nel locale notturno. Verso le due di notte è uscito nel giardino della proprietà e si è...

