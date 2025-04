E Brt cantiere alla Grumellina rischio code Le modifiche alla viabilità

Cantiere della E-Brt, nuove modifiche alla viabilità in via Moroni - Bergamo. Proseguono i lavori di cantierizzazione del tratto di Via G. Moroni nel comune di Bergamo, nell’ambito del cantiere per la realizzazione della nuova linea dell’e-BRT. In particolare, da mercoledì 19 marzo via Promessi Sposi chiude in ingresso, pertanto, per giungervi le auto che percorrono la SP ex SS525 provenienti da ambo le direzioni dovranno svoltare in via Per Curnasco, imboccare l’intersezione sulla destra con via Locatelli Milesi, svoltare nuovamente a destra alla fine della via e percorrere via Sant’Ambrogio/via Tommaso Grossi fino a raggiungere la via Promessi Sposi. 🔗bergamonews.it

e-Brt, prosegue il cantiere lungo via per Grumello: modifiche alla viabilità anche a Lallio - Bergamo. Nell’ambito del cantiere per la realizzazione della nuova linea dell’e-BRT, proseguono i lavori di cantierizzazione del tratto di via per Grumello nel comune di Bergamo . Da lunedì 31 marzo l’intersezione di Via per Lallio con SP ex SS 525 sarà parzialmente chiusa e sarà istituito un senso unico di marcia in ingresso dalla SP ex SS 525 fino all’altezza dell’intersezione con Via delle Rose in direzione Lallio: non sarà dunque possibile raggiungere la SP ex SS 525 da Via per Lallio. 🔗bergamonews.it

e-Brt, il cantiere si sposta: via Moroni torna a doppio senso tra via Guerrazzi e via Promessi Sposi - Bergamo. Proseguono i lavori di cantierizzazione nell’ambito del cantiere per la realizzazione della nuova linea dell’e-Brt. Dopo l’apertura di via Promessi Sposi, sia in ingresso che in uscita sulla Provinciale 52, da oggi (venerdì 11 aprile) il tratto di via Moroni compreso tra via Guerrazzi e via Promessi Sposi torna a doppio senso di circolazione. In questa fase rimane attiva la deviazione su via Tiepolo e la conseguente chiusura di via della Grumellina per permettere la realizzazione della prima porzione della nuova rotatoria all’altezza di via Promessi Sposi. 🔗bergamonews.it

