Chi è stato eliminato tra Chiara e TrigNo Spoiler Amici Serale stasera

stato eliminato tra Chiara e TrigNo? Indiscrezioni Amici SeraleIl Serale di Amici stasera, sabato 26 aprile 2025, farà sicuramente discutere. Le anticipazioni sulla registrazione diffuse hanno già scatenato l'attenzione dei fan più curiosi. Secondo alcuni Spoiler emersi da fonti vicine alla trasmissione, il confronto finale per l'eliminazione avrebbe visto protagonisti il cantante TrigNo e la ballerina Chiara Bacci. Pare che la situazione abbia creato forte tensione in studio, tanto da generare un momento di smarrimento in Cristiano Malgioglio, costringendo Maria De Filippi a intervenire per chiudere la votazione.Spoiler bomba sul Serale di Amici: Chiara Bacci eliminata?Le dinamiche sembrano ripetersi: anche nella scorsa puntata TrigNo era finito a rischio eliminazione, ma si era salvato. Tvpertutti.it - Chi è stato eliminato tra Chiara e TrigNo? Spoiler Amici Serale stasera Leggi su Tvpertutti.it Chi ètra? IndiscrezioniIldi, sabato 26 aprile 2025, farà sicuramente discutere. Le anticipazioni sulla registrazione diffuse hanno già scatenato l'attenzione dei fan più curiosi. Secondo alcuniemersi da fonti vicine alla trasmissione, il confronto finale per l'eliminazione avrebbe visto protagonisti il cantantee la ballerinaBacci. Pare che la situazione abbia creato forte tensione in studio, tanto da generare un momento di smarrimento in Cristiano Malgioglio, costringendo Maria De Filippi a intervenire per chiudere la votazione.bomba suldiBacci eliminata?Le dinamiche sembrano ripetersi: anche nella scorsa puntataera finito a rischio eliminazione, ma si era salvato.

