Fuga dai carabinieri e droga in garage 52enne rimesso in libertà

rimesso in libertà.La vicenda era iniziata a Vitulano, quando l’uomo, fermato dai carabinieri per un controllo mentre era alla guida di una Audi A3, si era opposto alla perquisizione veicolare. Dopo essersi divincolato, era risalito in macchina urtando con lo sportello un carabiniere, che era caduto a terra. Era poi fuggito presso la sua abitazione a Campoli. Nel garage di casa i militari avevano rinvenuto cocaina e crack.Assistito dall’avvocato Antonio Leone, il 52enne questa mattina è comparso davanti al GIP dr. Vinetti per l’udienza di convalida. Anteprima24.it - Fuga dai carabinieri e droga in garage: 52enne rimesso in libertà Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoEra stato arrestato il 23 aprile scorso per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma questa mattina Giuseppe Roberto C., 52 anni, di Campoli del Monte Taburno, è statoin.La vicenda era iniziata a Vitulano, quando l’uomo, fermato daiper un controllo mentre era alla guida di una Audi A3, si era opposto alla perquisizione veicolare. Dopo essersi divincolato, era risalito in macchina urtando con lo sportello un carabiniere, che era caduto a terra. Era poi fuggito presso la sua abitazione a Campoli. Neldi casa i militari avevano rinvenuto cocaina e crack.Assistito dall’avvocato Antonio Leone, ilquesta mattina è comparso davanti al GIP dr. Vinetti per l’udienza di convalida.

